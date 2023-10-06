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        Hatay'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:49 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:05
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        Hatay'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Derviş A. (36) yönetimindeki 31 FB 521 plakalı otomobil, İskenderun-Arsuz çevre yolu Nardüzü Mahallesi'nde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek İbrahim B. (33) yönetimindeki 31 YS 885 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücüler Derviş A. ve İbrahim B. olay yerinde, otomobilde bulunan Feride T. (60) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kazada yaralanan ve İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Aylin A'nın (29) hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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