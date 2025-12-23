Antakya'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsü öğrenilemeyen 31 AGG 216 plakalı tır, Antakya-Altınözü kara yolunun Kuruyer mevkisinde alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tırda hasar oluştu.
