        Antakya'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Antakya'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 09:52 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:52
        Antakya'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 31 AGG 216 plakalı tır, Antakya-Altınözü kara yolunun Kuruyer mevkisinde alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tırda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

