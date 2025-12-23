Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Oktay, ejder meyvesi serasını gezdi
Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Oktay, ejder meyvesi üretilen bir serayı ziyaret etti.
Oktay, Toygarlı Mahallesi'ndeki serayı gezerek üreticiden bilgi aldı.
Tarımsal üretimin her aşamasında üreticinin yanında olduklarını belirten Oktay, denetim ve bilgilendirme ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.
