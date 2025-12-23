Habertürk
        Hatay Haberleri

        Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Oktay, ejder meyvesi serasını gezdi

        Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Oktay, ejder meyvesi üretilen bir serayı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 08:40 Güncelleme: 23.12.2025 - 08:40
        Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Oktay, ejder meyvesi serasını gezdi
        Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Oktay, ejder meyvesi üretilen bir serayı ziyaret etti.

        Oktay, Toygarlı Mahallesi'ndeki serayı gezerek üreticiden bilgi aldı.

        Tarımsal üretimin her aşamasında üreticinin yanında olduklarını belirten Oktay, denetim ve bilgilendirme ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

