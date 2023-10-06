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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Amik Ovası'nda pamuk hasadına katıldı

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Amik Ovası'nda pamuk hasadı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:09 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:35
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Amik Ovası'nda pamuk hasadına katıldı
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Amik Ovası'nda pamuk hasadı gerçekleştirdi.

        Masatlı, Antakya ilçesi Melekli Mahallesi'nde düzenlenen programda Türkiye'de Hatay'ın pamuk üretiminde 4. sırada olduğunu söyledi.

        Hatay'da pamuk üretiminin daha çok Antakya, Reyhanlı, Kumlu ve Altınözü ilçelerinde yapıldığını belirten Masatlı, " Geçen yıl 460 bin dekar alanda yaklaşık olarak 240 bin ton biz pamuk elde etmişiz. İnşallah bu sene rekoltelerimizin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz." dedi.

        Masatlı, tarihin en büyük felaketini görmüş bir ilde çiftçilerin ayakta tutunmaya çalıştıklarının farkında olduklarını kaydetti.

        Devletin çiftçilere elinden gelen desteği vermeye çaba gösterdiğini ifade eden Vali Masatlı şöyle konuştu:

        "Rekoltelerimizin yükselmesinin belki en önemli hususlarından bir tanesi sertifikalı tohumun kullanılmasıdır. Hem birim alanda verimin yükselmesi hem de zararlarla karşı mücadelede sertifikalı tohum önemli. O bakımdan sizler bu toprağı işledikçe elimizden geldiği kadar sizlere destek olmaya gayret edeceğiz. İnşallah Hatay'ımızda özlediğimiz, beklediğimiz, umduğumuz ürünleri, rekolteleri hep beraber yakalayacağız."

        Konuşmaların ardından Vali Masatlı biçerdöveri kullanarak Amik Ovası'nda pamuk hasat etti.

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