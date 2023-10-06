Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili İnceciköz, Hatay'da konuştu: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, "Hatay'da proje onarım yardımlarını çizen mimarlarımızla buna başvuran vatandaşlarımızı bir araya getirdik. Bu süreçte depremzedelerimizin bir an önce bu hibe desteğine kavuşmalarını sağlamak üzere işlemlerin hızlandırılmasıyla ilgili istişarelerde bulunduk." dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, "Hatay'da proje onarım yardımlarını çizen mimarlarımızla buna başvuran vatandaşlarımızı bir araya getirdik. Bu süreçte depremzedelerimizin bir an önce bu hibe desteğine kavuşmalarını sağlamak üzere işlemlerin hızlandırılmasıyla ilgili istişarelerde bulunduk." dedi.

İnceciköz, Hatay Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlar ve proje müellifleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada İnceciköz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla Hatay'da çok önemli bir projeyi hayata geçirmeye başladıklarını anlattı.

Bu kapsamda, toplantıda eski Antakya yerleşim yerinde bulunan tescilli kültür varlığı olan sivil mimarı yapıların tekrardan restorasyon ve rekonstrüksiyonunun yapılması konularının ele alındığını belirten İnceciköz, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz Bakanlığımızın tüm deprem bölgesinde proje onarım yardımı, hibe programı başlatıldı. Bununla ilgili iki sefer başvuru açtık. En son üçüncü bir başvuruyu açtık tüm deprem bölgesi için, bunun bir ayağı da tabii Hatay. Hatay'da proje onarım yardımlarını çizen mimarlarımızla buna başvuran vatandaşlarımızı bir araya getirdik. Bu süreçte depremzedelerimizin bir an önce bu hibe desteğine kavuşmalarını sağlamak üzere işlemlerin hızlandırılmasıyla ilgili istişarelerde bulunduk."

Bundan sonra yapacakları tüm iş ve işlemlerle ilgili Hataylıların çok detaylı soruları olduğunu kaydeden İnceciköz, toplantıda onları cevaplamaya çalıştıklarını anlattı.

Toplantının gayet verimli geçtiğinin altını çizen İnceciköz, "Tıpkı koruma amaçlı imar planlarında çalışmalarımızda olduğu gibi enkaz kaldırma ve arkeolojik kazı çalışmalarında olduğu gibi bu hibe ve onarım yardımı başvuru süreçlerinde de biz katılımcı bir anlayışı doğru buluyoruz. Bunları bölge insanımızla sivil toplum örgütlerimizle sık sık istişare ederek varsa süreçle ilgili bir sıkıntıları, bir talepleri bunları da hızlıca çözüme kavuşturmak adına verimli bir toplantı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Antakya'nın merkezinin tarihi bir kent olduğunu vurgulayan İnceciköz, burada eski eserlerin ihya sürecinin de çok önemli olduğunu aktardı.

İnceciköz, bu anlamda restorasyonun çok hassas bir süreç olduğunu ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Beyaz Masa oluşturulduğunu ve vatandaşların her türlü sorularının cevabı için görevlilerin yer aldığını aktaran İnceciköz, "İhtiyaç duyan vatandaşlarımızı da Beyaz Masa'ya davet ediyorum. Akıllarına neler takılırsa bizler burada olmadığımız zaman gelip sorabilirler." dedi.