Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili İnceciköz, Hatay'da konuştu:

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, "Hatay'da proje onarım yardımlarını çizen mimarlarımızla buna başvuran vatandaşlarımızı bir araya getirdik. Bu süreçte depremzedelerimizin bir an önce bu hibe desteğine kavuşmalarını sağlamak üzere işlemlerin hızlandırılmasıyla ilgili istişarelerde bulunduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:57 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili İnceciköz, Hatay'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, "Hatay'da proje onarım yardımlarını çizen mimarlarımızla buna başvuran vatandaşlarımızı bir araya getirdik. Bu süreçte depremzedelerimizin bir an önce bu hibe desteğine kavuşmalarını sağlamak üzere işlemlerin hızlandırılmasıyla ilgili istişarelerde bulunduk." dedi.

        İnceciköz, Hatay Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlar ve proje müellifleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

        Daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada İnceciköz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla Hatay'da çok önemli bir projeyi hayata geçirmeye başladıklarını anlattı.

        Bu kapsamda, toplantıda eski Antakya yerleşim yerinde bulunan tescilli kültür varlığı olan sivil mimarı yapıların tekrardan restorasyon ve rekonstrüksiyonunun yapılması konularının ele alındığını belirten İnceciköz, şöyle devam etti:

        "Biliyorsunuz Bakanlığımızın tüm deprem bölgesinde proje onarım yardımı, hibe programı başlatıldı. Bununla ilgili iki sefer başvuru açtık. En son üçüncü bir başvuruyu açtık tüm deprem bölgesi için, bunun bir ayağı da tabii Hatay. Hatay'da proje onarım yardımlarını çizen mimarlarımızla buna başvuran vatandaşlarımızı bir araya getirdik. Bu süreçte depremzedelerimizin bir an önce bu hibe desteğine kavuşmalarını sağlamak üzere işlemlerin hızlandırılmasıyla ilgili istişarelerde bulunduk."

        Bundan sonra yapacakları tüm iş ve işlemlerle ilgili Hataylıların çok detaylı soruları olduğunu kaydeden İnceciköz, toplantıda onları cevaplamaya çalıştıklarını anlattı.

        Toplantının gayet verimli geçtiğinin altını çizen İnceciköz, "Tıpkı koruma amaçlı imar planlarında çalışmalarımızda olduğu gibi enkaz kaldırma ve arkeolojik kazı çalışmalarında olduğu gibi bu hibe ve onarım yardımı başvuru süreçlerinde de biz katılımcı bir anlayışı doğru buluyoruz. Bunları bölge insanımızla sivil toplum örgütlerimizle sık sık istişare ederek varsa süreçle ilgili bir sıkıntıları, bir talepleri bunları da hızlıca çözüme kavuşturmak adına verimli bir toplantı gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Antakya'nın merkezinin tarihi bir kent olduğunu vurgulayan İnceciköz, burada eski eserlerin ihya sürecinin de çok önemli olduğunu aktardı.

        İnceciköz, bu anlamda restorasyonun çok hassas bir süreç olduğunu ifade etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Beyaz Masa oluşturulduğunu ve vatandaşların her türlü sorularının cevabı için görevlilerin yer aldığını aktaran İnceciköz, "İhtiyaç duyan vatandaşlarımızı da Beyaz Masa'ya davet ediyorum. Akıllarına neler takılırsa bizler burada olmadığımız zaman gelip sorabilirler." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gaziantep'te kamyon faciası! 5 can kaybı var
        Gaziantep'te kamyon faciası! 5 can kaybı var
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Çay ocağında ilginç yasak
        Çay ocağında ilginç yasak
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans

        Benzer Haberler

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Amik Ovası'nda pamuk hasadına katıldı
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Amik Ovası'nda pamuk hasadına katıldı
        Hatay'da depremzede nakliyeciler, yapımı tamamlanan çarşıda iş yerlerine ka...
        Hatay'da depremzede nakliyeciler, yapımı tamamlanan çarşıda iş yerlerine ka...
        Hatay'da gönüllü gençler cami temizledi
        Hatay'da gönüllü gençler cami temizledi
        Hatay'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Hatay'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Depremlerin vurduğu Hatay'da yıkıntılar arasında birliktelik ve yardımlaşma...
        Depremlerin vurduğu Hatay'da yıkıntılar arasında birliktelik ve yardımlaşma...
        Hatay Defne'de afet evlerinin yapıldığı bölgede hayvancılık faaliyetleri de...
        Hatay Defne'de afet evlerinin yapıldığı bölgede hayvancılık faaliyetleri de...