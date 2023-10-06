Hatay'da, "Antakya Koruma Amaçlı İmar Planı" çerçevesinde istişare toplantısı yapıldı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, Antakya Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili istişare toplantısı düzenlediklerini belirterek, "Bu kapsamda Türkiye Tasarım Vakfımızca hazırlanan bu planımıza son şeklini verip inşallah ekim ayının 15'i ila 20'si gibi nazım planını onay için ilgili makama iletmiş olacağız." dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, Antakya Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili istişare toplantısı düzenlediklerini belirterek, "Bu kapsamda Türkiye Tasarım Vakfımızca hazırlanan bu planımıza son şeklini verip inşallah ekim ayının 15'i ila 20'si gibi nazım planını onay için ilgili makama iletmiş olacağız." dedi.

İnceciköz başkanlığında Hatay Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde, Antakya Koruma Amaçlı İmar Planı çerçevesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve imardan sorumlu belediye yetkileriyle basına kapalı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada İnceciköz, Hatay'da bu anlamda ikinci toplantılarını yaptıklarını anlattı.

Toplantının önemine vurgu yapan İnceciköz, şöyle devam etti:

"Hatay'ın koruma amaçlı nazım imar planı çalışmalarının son aşamasına geldik. Hatay'da tüm sivil toplum kuruluşlarını, sivil inisiyatifi ve yerel idarecilerimizi bu toplantıya davet ettik. Koruma amaçlı nazım imar planıyla ilgili nihai kararı vermeden önce bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bu koruma amaçlı imar planı Antakya için çok önemli. Bu plan çalışmaları, Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kentsel hafıza ve tarihi kent dokusunun korunması talimatıyla bu odakta başlattığımız bir çalışma. Plan, çok geniş katılımlı bir tasarım ekibimizce hazırlandı ve tabii danışman bilim ekibimiz de mevcut. Toplantıda planla ilgili istişarelerde bulunduk, görüş ve önerileri dinledik. Bu kapsamda Türkiye Tasarım Vakfımızca hazırlanan bu planımıza son şeklini verip inşallah ekim ayının 15'i ila 20'si gibi nazım planını onay için ilgili makama iletmiş olacağız."

- "Sahada kapsamlı çalışmalarımız var"

Birçok bakanlıkta olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da kültür varlıkları ve bulundukları alanlarla ilgili çok kapsamlı çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen İnceciköz, yakın vadede de bunların somut örneklerini göreceklerini vurguladı.

Onay süreçleri de tamamlandıktan sonra artık sahada uygulamaların görüneceğini belirten İnceciköz, "Sahada kapsamlı çalışmalarımız var. Kültür varlıklarının enkazıyla ilgili bir kazı başkanlığı kurduk. Bakanlığımız sorumluluğundaki birçok eski eser yapıyı restore ediyoruz. Bütün bu çalışmalar tamamlandığında biz tarihi Antakya kent merkezinin yeniden ihya edilmiş olduğunu, insanların bir zamanlar yaşadığı bu kentteki alışkanlıklarını aynı şekilde yeniden icra ettiklerini görmüş olacağız." diye konuştu.