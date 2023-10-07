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        Muğla'da kazada yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Hatay'da defnedildi

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, dün trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Hakan Aktaş'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:51 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:05
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        Muğla'da kazada yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Hatay'da defnedildi
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, dün trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Hakan Aktaş'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi.

        Aktaş'ın cenazesi, Gökdere Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından törenin düzenleneceği Gökdere Mezarlığı'na getirildi.

        Buradaki törene Aktaş'ın ailesi ve yakınları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

        Kılınan namazın ardından Jandarma Uzman Çavuş Hakan Aktaş'ın cenazesi, aynı mezarlıkta defnedildi.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda görevli uzman çavuş Hakan Aktaş yönetimindeki 24 AL 040 plakalı otomobil, dün Muğla-Ula kara yolu Gülağzı kavşağında Tahsin Ç'nin kullandığı 48 HD 282 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan Aktaş, ambulansla kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

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