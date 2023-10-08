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        Hatay'da su sorunu giderilen depremzedeler mevlit okuttu

        Hatay'da depremzedelerle nüfusu artan Arsuz ilçesinde su sorununun giderilmesi dolayısıyla kurban kesildi, mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 18:41 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:56
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        Hatay'da su sorunu giderilen depremzedeler mevlit okuttu
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        Hatay'da depremzedelerle nüfusu artan Arsuz ilçesinde su sorununun giderilmesi dolayısıyla kurban kesildi, mevlit okutuldu.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1300 olan nüfusu 10 bine ulaşan Arsuz ilçesinde ortaya çıkan su sorununun giderilmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

        Ekiplerin açtığı kuyular sayesinde ilçe halkı hem barınma hem de tarım arazilerinin sulanması için ihtiyaç duyduğu suya kavuştu.

        Su sorunu giderilen ilçe halkı kurban kesip mevlit okuttu.

        Aşağı Kepirce Mahallesi muhtarı Memduh Çamlı, AA muhabirine, deprem sonrası ilçede oluşan nüfus yoğunluğu nedeniyle suya erişimin zorlaştığını belirterek, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlçemize de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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