Hatay'da haklarında hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde haklarında 41 yıl 8 ay 1 gün ile 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde haklarında 41 yıl 8 ay 1 gün ile 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Arsuz'da aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, operasyonda, 4 ayrı suçtan 41 yıl 8 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B ile dolandırıcılık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K'yı yakaladı.
O.B ve S.K cezaevine teslim edildi