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        Hatay'da camilerde Filistinliler için dua edildi

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 09:00 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:00
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        Hatay'da camilerde Filistinliler için dua edildi
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Diyanet İşleri Başkanlığının "Mazlumlara Dua Filistin'e Vefa" sabah namazı buluşması kapsamında Erzin Merkez Camisi'nde vatandaşlar bir araya geldi.

        Vaazın ardından müminler namaz kılarak indirilen hatimlerin duasını okudu.

        Kur'an-ı Kerim okunan programda şehitler ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

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