Hatay'da girdiği ağır hasarlı binada üzerine duvar devrilen kişi yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde girdiği ağır hasarlı binada üzerine duvar yıkılan kişi yaralandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde girdiği ağır hasarlı binada üzerine duvar yıkılan kişi yaralandı.
İsmi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu olduğu belirlenen 1 kişi, Yeni Mahallesi Bozdağ Sokak'ta bulunan ağır hasarlı apartmana girdi.
Binada dolaştığı sırada üzerine evin duvarı yıkılan kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yıkılan duvarın altında kalan yabancı uyruklu, olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.