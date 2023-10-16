Hatay'da depremlerde hasar alan Erzin Devlet Hastanesi kontrollü yıkıldı
Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Erzin Devlet Hastanesinin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Giriş: 16.10.2023 - 12:27 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:31
Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Erzin Devlet Hastanesinin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli afetin ardından yıkım kararı verilen hastanenin çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.
Bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
İşlemin sonunda çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.