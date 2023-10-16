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        Hatay'da depremlerde hasar alan Erzin Devlet Hastanesi kontrollü yıkıldı

        Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Erzin Devlet Hastanesinin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:27 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:31
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        Hatay'da depremlerde hasar alan Erzin Devlet Hastanesi kontrollü yıkıldı
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        Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Erzin Devlet Hastanesinin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş merkezli afetin ardından yıkım kararı verilen hastanenin çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

        Bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        İşlemin sonunda çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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