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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'da iki iş yerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:13 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:23
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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da iki iş yerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki iki iş yerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 62 şişe sahte alkol, kaçak 14 puro ile 26 elektronik sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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