Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Hatay'da iki iş yerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 17.10.2023 - 14:13 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:23
Hatay'da iki iş yerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki iki iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 62 şişe sahte alkol, kaçak 14 puro ile 26 elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.