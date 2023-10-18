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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:19 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:29
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:İskenderun

        Hakemler:Fatih Yayla, Hüseyin Okumuş

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Barbast, Mert Nevzat Güneş, Rıfat Erden Çevikel, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Kovac (Murat Karakaya, Berkun Eber Üstündağ, İsmail Koçak, Yusuf Eken)

        TÜRŞAD: Shekerdzhiev, İbrahim Emet, Enaboifo, Rahmi Çağlar Aksoy, Fatih Eren Uğur, Muhammet Kaya (Mertcan Akın, Alperay Demirciler, Burhan Zorluer, Selim Demir, Hamdi Erkan)

        Setler: 19-25, 16-25, 22-25

        Süre: 83 dakika (27, 24, 32)

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