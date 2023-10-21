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        Hatay'da "7. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali" düzenlendi

        Hatay'da Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'nin yedincisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:54 Güncelleme: 21.10.2023 - 18:19
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        Hatay'da "7. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali" düzenlendi
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        Hatay'da Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'nin yedincisi yapıldı.

        Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, Yenişehir Mahallesi'ndeki festivalin açılışında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yılki festivali dar kapsamda gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Deprem nedeniyle Türkiye'nin tarihinde büyük bir felaketi yaşadığını belirten Sert, "Çok can kaybımız, çok acımız oldu. Bu yüzden onları incitmeden dar kapsamlı etkinlik yapmayı planladık. Daha sonraki yıllarda daha kapsamlı bir festivalde buluşmayı diliyorum." dedi.

        Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da ilçenin kendine has çeşitleriyle 7 milyon zeytin ağacına sahip olduğunu kaydetti.

        İlçenin zeytin ve zeytinyağını tüm dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Sarı, "Bizim bir sloganımız var. 'Altınöz'ünün zeytini altındır. Zeytinyağı ise altın suyudur.' Onun için bunun kıymetini inşallah hep beraber bileceğiz ve ilerleyen süreçlere hep beraber taşıyacağız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından katılımcılara zeytin ve zeytinyağı ürünleri ikram edildi ve daha sonra zeytin hasadı gerçekleştirildi.

        Festivalde ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehre ithafen 11 zeytin fidanı dikildi.

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