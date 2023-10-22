Hatay'da Filistin'e destek konvoyu düzenlendi
Hatay'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla konvoy oluşturuldu.
Hatay'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla konvoy oluşturuldu.
AGD'nin organize ettiği konvoy için farklı illerden gelenler, Erzin ilçesinde toplandı.
Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla yola çıktı.
Polis ekipleri, konvoyun ilerlediği güzergahta güvenlik önlemi aldı.
Konvoyun turu, farklı ilçelerden geçtikten sonra Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tamamlanacak.