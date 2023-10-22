Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Filistin'e destek konvoyu düzenlendi

        Hatay'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla konvoy oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Filistin'e destek konvoyu düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla konvoy oluşturuldu.

        AGD'nin organize ettiği konvoy için farklı illerden gelenler, Erzin ilçesinde toplandı.

        Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla yola çıktı.

        Polis ekipleri, konvoyun ilerlediği güzergahta güvenlik önlemi aldı.

        Konvoyun turu, farklı ilçelerden geçtikten sonra Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tamamlanacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Amazon Türkiye'nin desteğiyle Hatay'da "Gülümseten Hayaller Topluluk Evi" a...
        Amazon Türkiye'nin desteğiyle Hatay'da "Gülümseten Hayaller Topluluk Evi" a...
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
        İskenderun'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        İskenderun'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
        Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
        Hatay'da "7. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali" düzenlend...
        Hatay'da "7. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali" düzenlend...
        Engelli ve yaşlı depremzedelerin konteyner temizliği ve kişisel bakımı Vefa...
        Engelli ve yaşlı depremzedelerin konteyner temizliği ve kişisel bakımı Vefa...