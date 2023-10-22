Hatay'da kaldırıma çarparak takla attan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletin kaldırıma çarparak takla attığı kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletin kaldırıma çarparak takla attığı kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Arsuz-İskenderun çevre yolunda M.Ç. yönetimindeki 31 APA 525 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazada yaralanan sürücüsü M.Ç, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralı M.Ç'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.