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        Hatay'da depremde zarar gören vakıf eserlerinden 30'unda restorasyon başlatıldı

        LALE KÖKLÜ/SALİM TAŞ - Tarih ve kültür kenti Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 71 yapıdan 30'unda restorasyon çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:04
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        Hatay'da depremde zarar gören vakıf eserlerinden 30'unda restorasyon başlatıldı
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        LALE KÖKLÜ/SALİM TAŞ - Tarih ve kültür kenti Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 71 yapıdan 30'unda restorasyon çalışmaları başlatıldı.

        Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan kentte, tescilli kültür varlıkları da depremlerden etkilendi.

        Kent genelindeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki 101 eserden 71'i depremlerde ağır hasar gördü, 30'u ise afeti hasarsız veya az hasarlı olarak atlattı.

        Depremde zarar gören 71 eserden 30'u restorasyon ve onarım çalışmaları için yatırım programına alındı.

        Kırıkhan ilçesindeki Beyazid-i Bistami Türbesi, Antakya'daki Anadolu'nun ilk camisi özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi ile Rum ve Süryani Katolik kiliseleri başta olmak üzere çok sayıda cami, kilise, türbe, hamam, han ve geleneksel evin bulunduğu 30 vakıf eser, aslına uygun olarak onarım ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ayağa kaldırılacak.

        Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, temel gayelerinin kültürel varlıkları, tarihi dokusuyla kadim şehir Hatay'ın yeniden inşası ve ihyası olduğunu söyledi.

        Depremlerde büyük hasar alan Hatay'da çok sayıda tarihi yapının büyük yıkımlara uğradığını ve zarar gördüğünü aktaran Masatlı, "Tarihimiz için önemli, geçmişimize ayna tutup geleceğimizi şekillendirmemizi sağlayan bu yapılarımızın yeniden ayağa kalkması için çalışmalarımıza daha çok ivme kazandırmış bulunmaktayız. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün uhdesindeki 101 eserimizden 30'u hasarsız veya çok az hasarlıdır. 71 eserimiz de maalesef ki depremde zarar görmüştür." diye konuştu.

        Masatlı, depremde zarar gören 71 vakıf eserden 30'unun onarımı ve restorasyonu için yer tesliminin yapıldığını ve çalışmalara başlanıldığını belirtti.

        Kalan 41 eserden de 17'sinin restorasyon ihale sürecinin devam ettiğini aktaran Vali Masatlı, 24 yapıda da keşif çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

        Çalışmaların Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde Konya ve Bursa büyükşehir belediyeleriyle Vilayetler Hizmet Birliği gibi kurumlarca da fonlandığını belirten Masatlı, en geç ocak ayının başına kadar zarar gören tüm eserlerde çalışmaların başlamış olacağını dile getirdi.

        Masatlı, tüm bu yapıların en kısa zamanda tekrardan inşalarının tamamlanacağını ve kentin kültür turizmine katkı sağlayacağını kaydetti.

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