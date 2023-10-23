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        Hatay'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:39 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:39
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        Hatay'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gözcüler Mahallesi'nde küçük yaşlardaki 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirlenen A.A, polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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