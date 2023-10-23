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        Dörtyol'da öğrenciler fidan dikti

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1000 fidanı toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:41
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        Dörtyol'da öğrenciler fidan dikti
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1000 fidanı toprakla buluşturdu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Karakese Mahallesi'nde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

        Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü kapsamında temin edilen 1000 fidan, öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy ve aileler de katıldı.

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