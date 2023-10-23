Hatay'da motosikletle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Hatay'ın Erzin ilçesinde, motosikletle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, motosikletle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Karcı (75) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 AGD 392 plakalı motosiklet, İbrahim Emiroğlu Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Karcı, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü daha sonra hastanede gözaltına alındı.