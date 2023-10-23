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        Hatay'da motosikletle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, motosikletle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:42 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:42
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        Hatay'da motosikletle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde, motosikletle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ahmet Karcı (75) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 AGD 392 plakalı motosiklet, İbrahim Emiroğlu Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan Karcı, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Karcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazanın ardından olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü daha sonra hastanede gözaltına alındı.

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