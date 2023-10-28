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        Hatay'da 25 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:54
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        Hatay'da 25 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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        Hatay'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, Hassa ilçesinde bir adreste saklandığını belirlediği firari hükümlüyü operasyonla yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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