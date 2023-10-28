Hatay'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor
Hatay'ın Erzin ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte 100 bisikletli bir araya geldi.
Sporcular, Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri bisikletleriyle 10 kilometrelik rotada pedal çevirdi.
Tura Erzin Kaymakamı Onur Özaydın da katıldı.
İlçede etkinlikler kapsamında, protokol üyeleri ve öğrenciler, Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi'nde 100 fidanı toprakla buluşturdu.
Erzin Belediyesince de Şahin Tepesi Tabiat Parkı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar, oyunlar oynadı.