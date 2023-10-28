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        Hatay'da evinde tarihi eser, silah ve mühimmat bulunan zanlı tutuklandı

        Hatay'da evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, obje ile silah ve mühimmat ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 23:12 Güncelleme: 28.10.2023 - 23:12
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        Hatay'da evinde tarihi eser, silah ve mühimmat bulunan zanlı tutuklandı
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        Hatay'da evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, obje ile silah ve mühimmat ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçesinde bir kişinin evinde çok sayıda tarihi eser ve silah bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 300 sikke, 22 obje, 5 yüzük, ruhsatsız 4 tabanca, 8 av tüfeği, 275 tabanca şarjörü, 272 tabanca kabzası ve çeşitli çaplarda 445 tabanca fişeği ve 1000 kuru sıkı fişeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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