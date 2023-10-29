Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla halk yürüyüşü yapıldı.
Yürüyüşe katılan Kaymakam Hasan Ali Kurt ve Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, vatandaşların bayramını kutladı.
Kutlama programı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Stadyumu'ndaki etkinliklerle devam etti.
Kozan ilçesinde Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirilen törende Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, katılımcılarla bayramlaştı, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
- Mersin
Tarsus ilçesinde Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Volkan Göçmez ve Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile çok sayıda vatandaşın katıldığı program, geçit töreniyle son buldu.
Gülnar'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Gülnar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Programın ardından Cumhuriyet'in 100. yıla özel 100 fidan dikildi.
Etkinliklere Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve vatandaşlar katıldı.
Mut ilçesinde Şehir Stadı'nda düzenlenen törende, Kaymakam İhsan Ayrancı katılımcıların bayramını tebrik etti.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunan programda, öğrenciler şiir okudu.
- Hatay
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Cumhuriyet Bayramı, Atatürk Bulvarı'ndaki törenle kutlandı.
Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, tören aracı üzerinden selamladıkları vatandaşların bayramını tebrik etti.
Sarı Zeybekler Derneğince sahilde düzenlenen etkinlikte de yüzme sporcuları denizde 123 metrekarelik Türk bayrağı açtı.
Altınözü ilçesinde stadyumda düzenlenen törene, Kaymakam Mehmet Sert, Belediye Başkanı Rıfat Sarı, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Arsuz Kaymakamlığınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte müzik dinletisi sunuldu.
Dörtyol ilçesinde Kaymakam Ümit Altay'ın katılımıyla Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programda da öğrenciler şiir okudu, tören geçişi yapıldı.