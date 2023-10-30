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        Hatay'da depremden etkilenen gazetecilere ekipman desteği

        Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen gazetecilere, Basın İlan Kurumu (BİK) ve AFAD tarafından bilgisayar, fotoğraf makinesi, yazıcı, konteyner ve büro malzemesi desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:37
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        Hatay'da depremden etkilenen gazetecilere ekipman desteği
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        Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen gazetecilere, Basın İlan Kurumu (BİK) ve AFAD tarafından bilgisayar, fotoğraf makinesi, yazıcı, konteyner ve büro malzemesi desteği verildi.

        AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programda depremzede gazetecilerle bir araya geldi.

        Körpeş, depremlerden kentteki tüm meslek gruplarının etkilendiğini belirterek, "6 Şubat depremleri sonrası Hatay büyük yıkıma uğradı. Bu çerçevede bütün meslek gruplarında ciddi anlamda zararlar oluştu, basın grubu da bunlardan bir tanesi. Basın İlan Kurumunun AFAD'a yapmış olduğu şartlı bağış sonrası ilimizde resmi ilan alan basın kuruluşlarımıza gönderilen malzemelerin bugün teslimini gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Körpeş, gazetecilerin deprem döneminde kentten ayrılmayarak önemli görevler üstlendiğini anlatarak, "Kendilerine bu süreçte göstermiş oldukları katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

        Ali İhsan Körpeş, konuşmasının ardından gazetecilere ekipmanları teslim etti.

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