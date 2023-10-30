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        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 15:10 Güncelleme: 30.10.2023 - 15:10
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        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 F 6795 plakalı otomobil ile 35 ATM 065 plakalı otomobil, Müşrüfe Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Meryem Yayar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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