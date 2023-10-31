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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 22:22 Güncelleme: 31.10.2023 - 22:24
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir kişinin evine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 340 gram uyuşturucu madde, 7 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, birer av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ev sahibi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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