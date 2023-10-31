Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir kişinin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 340 gram uyuşturucu madde, 7 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, birer av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.