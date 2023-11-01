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        Hatay'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın Hassa ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 21:02 Güncelleme: 01.11.2023 - 21:02
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        Hatay'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        İ.E. idaresindeki 27 AOH 188 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Hassa-İslahiye kara yolunda bariyerlere çarparak devrildi.

        Sürücü İ.E. olay yerinde hayatını kaybetti, araçta yolcu olarak bulunan H.E. de yaralandı.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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