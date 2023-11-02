Hatay'da öğrenci servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, öğrenci servisiyle çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, öğrenci servisiyle çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Mehmet K. (52) idaresindeki 80 ADF 482 plakalı kamyon, Karamustafa Mahallesi'nde karşı şeritten gelen Mehmet T. yönetimindeki 31 S 3019 plakalı, içerisinde öğrenci bulunmayan servisle çarpıştı.
Kontrolden çıkan araçlar da park halindeki bir otomobille 3 motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyon şoförü Mehmet K, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.