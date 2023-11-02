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        Hatay'da öğrenci servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, öğrenci servisiyle çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:24
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        Hatay'da öğrenci servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde, öğrenci servisiyle çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Mehmet K. (52) idaresindeki 80 ADF 482 plakalı kamyon, Karamustafa Mahallesi'nde karşı şeritten gelen Mehmet T. yönetimindeki 31 S 3019 plakalı, içerisinde öğrenci bulunmayan servisle çarpıştı.

        Kontrolden çıkan araçlar da park halindeki bir otomobille 3 motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kamyon şoförü Mehmet K, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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