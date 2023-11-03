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        Hatay'da depremlerde hasar alan kaymakamlık binası kontrollü yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasar alan Altınözü Kaymakamlığı binasının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:59
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        Hatay'da depremlerde hasar alan kaymakamlık binası kontrollü yıkıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasar alan Altınözü Kaymakamlığı binasının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        İlçede afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürdü.

        Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki ağır hasarlı kaymakamlık binası iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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