Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde araçlarında uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 100,78 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişiden S.D. ve İ.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.