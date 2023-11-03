Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde araçlarında uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde araçlarında uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 100,78 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişiden S.D. ve İ.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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