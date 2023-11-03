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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde araçlarında uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 21:20 Güncelleme: 03.11.2023 - 21:20
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde araçlarında uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 100,78 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 kişiden S.D. ve İ.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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