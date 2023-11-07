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        Hatay'da hijyen koşullarına aykırı satış yapan işletme mühürlendi

        Hatay'ın Belen ilçesinde hijyen koşullarına aykırı satış yapan işletme mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:52 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:06
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        Hatay'da hijyen koşullarına aykırı satış yapan işletme mühürlendi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde hijyen koşullarına aykırı satış yapan işletme mühürlendi.

        Belen Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince işletmelerde denetim yapıldı.

        Denetimde, Sarımazı Mahallesi'ndeki bir işletmenin hijyen koşullarına uymadığı tespit edildi.

        Ruhsatı olmayan işletme, ekipler tarafından mühürlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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