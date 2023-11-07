Hatay'da hijyen koşullarına aykırı satış yapan işletme mühürlendi

Hatay'ın Belen ilçesinde hijyen koşullarına aykırı satış yapan işletme mühürlendi.

Belen Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince işletmelerde denetim yapıldı.

Denetimde, Sarımazı Mahallesi'ndeki bir işletmenin hijyen koşullarına uymadığı tespit edildi.

Ruhsatı olmayan işletme, ekipler tarafından mühürlendi.

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