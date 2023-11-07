Hatay'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi Hatay'ın Erzin ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde bir araya gelen 30 bisikletli, oluşturdukları 20 kilometrelik rotada, lösemili çocuklara destek olma amacıyla pedal çevirdi.

İki Gün İki Teker Bisiklet Kulübü Başkanı Önder Akyol, lösemili çocuklara destek olma amacıyla düzenledikleri turda, pedallarını iyiliğe çevirdiklerini dile getirdi.

Bisikletliler, turun ardından özel gereksinimli bir çocuğa da ziyarette bulunarak, Fenerbahçe forması hediye etti.