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        Hatay'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 23:53 Güncelleme: 08.11.2023 - 00:12
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        Hatay'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

        İlçe merkezinde bir araya gelen 30 bisikletli, oluşturdukları 20 kilometrelik rotada, lösemili çocuklara destek olma amacıyla pedal çevirdi.

        İki Gün İki Teker Bisiklet Kulübü Başkanı Önder Akyol, lösemili çocuklara destek olma amacıyla düzenledikleri turda, pedallarını iyiliğe çevirdiklerini dile getirdi.

        Bisikletliler, turun ardından özel gereksinimli bir çocuğa da ziyarette bulunarak, Fenerbahçe forması hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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