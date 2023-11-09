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        Hatay'da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:56 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:56
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        Hatay'da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte fuhuş için yer temin eden ve aracılık yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda Ş.A, T.Ş. ve H.U. gözaltına aldı.

        Olayla ilgili Ş.A. ve T.Ş. hakkında idari işlem yapılırken, H.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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