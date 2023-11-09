Hatay'da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte fuhuş için yer temin eden ve aracılık yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda Ş.A, T.Ş. ve H.U. gözaltına aldı.

Olayla ilgili Ş.A. ve T.Ş. hakkında idari işlem yapılırken, H.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.