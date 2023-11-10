Hatay'da ilkokul öğrencileri koreografiyle Atatürk'ü andı

Hatay'ın Belen ilçesinde ilkokul öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 85'inci yılında koreografiyle andı.

70. Yıl İskan İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenlerinin koordinasyonunda koreografi çalışması yaptı.

Okul bahçesinde "09.05" ile "sonsuzluk işareti" oluşturan öğrenciler, bu koreografiyle Türk bayrağı açtı.

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