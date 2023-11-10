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        Hatay'da ilkokul öğrencileri koreografiyle Atatürk'ü andı

        Hatay'ın Belen ilçesinde ilkokul öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 85'inci yılında koreografiyle andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:56 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:08
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        Hatay'da ilkokul öğrencileri koreografiyle Atatürk'ü andı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde ilkokul öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 85'inci yılında koreografiyle andı.

        70. Yıl İskan İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenlerinin koordinasyonunda koreografi çalışması yaptı.

        Okul bahçesinde "09.05" ile "sonsuzluk işareti" oluşturan öğrenciler, bu koreografiyle Türk bayrağı açtı.

        Galeri
        Galeri

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