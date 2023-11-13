Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 kilo 20 gram esrar ele geçirildi, şüpheliler A.G, H.D. ve E.D. gözaltına alındı.

E.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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