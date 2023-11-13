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        Hatay'da darbettiği kadını rehin alan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyi darbedip rehin alan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:20 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:20
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        Hatay'da darbettiği kadını rehin alan zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyi darbedip rehin alan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Konarlı Mahallesi'ndeki evde B.D'nin, kız arkadaşı olduğu öne sürülen A.H'yi darbedip rehin aldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Zanlı, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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