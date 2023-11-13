Hatay'da darbettiği kadını rehin alan zanlı tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyi darbedip rehin alan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Konarlı Mahallesi'ndeki evde B.D'nin, kız arkadaşı olduğu öne sürülen A.H'yi darbedip rehin aldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Zanlı, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.