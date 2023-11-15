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        Hatay'da 1 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hatay'da 1 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:27
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        Hatay'da 1 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Hatay'da 1 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya ve Kırıkhan ilçesindeki ikamet ile çadıra operasyon düzenledi.

        Adreslerde 1 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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