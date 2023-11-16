CHP Genel Başkan Yardımcıları Özçağdaş, Karasu ve Adem, Hatay'da CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Ulaş Karasu ve Erhan Adem, Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde partililerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Ulaş Karasu ve Erhan Adem, Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde partililerle bir araya geldi.

Erhan Adem, CHP Dörtyol İlçe Başkanlığı ziyaretinde, ilçenin narenciye üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Üreticilerin bu konuda yaşadıkları sıkıntıların gündeme getirilmesi ve Tarım ve Orman Bakanlığına talepte bulunulması gerektiğine inandıkları için Hatay'a gelerek böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Adem, "Umarım istediğimiz sonucu alırız, kesinlikle destek verilmesi, ihracatın kapısının önünün açılması gerekiyor." dedi.

Ulaş Karasu da kurultaydan sonra partilerinde bir "gölge kabine yönetimi" oluşturulduğunu ve kendilerinin de konularıyla alakalı Hatay'da bulunduklarını ifade etti.

Depremlerde 11 ilde ciddi sorunlar yaşandığını aktaran Karasu, "Ama sorunların en yoğun yaşandığı illerin başında Hatay geliyor. Öncelikle ben depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Karasu, depremle bölgedeki belediyelerin ciddi gelir kaybına uğradığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Belediyeler de altyapı yatırımlarında kendi üzerlerine düşen yatırımlarda ciddi sorunlar yaşıyor çünkü gelirlerinde düşüşler yaşandı. Emlak Vergisi alamıyorlar, çöp, temizlikler vergisi toplayamıyorlar. Gelen paralarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Bununla ilgili de ayrıca düzenlemelerin yapılması ve bu bölgedeki belediyelere pozitif ayrımcılık tanınıp bu bölgedeki belediyelere güç verilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kurultayda bir görev değişimi yaşandığını hatırlatarak 13 yıldır partilerine genel başkanlık yapmış Kemal Kılıçdaroğlu'na emeklerinden dolayı teşekkür eden Karasu, vatandaşın sesi olacaklarını, mahalli idareler seçiminde daha fazla belediye kazanıp CHP'yi birinci parti yapmayı amaçladıklarını anlattı.

Suat Özçağdaş da eğitim yatırımlarının azaldığını savunarak, "Deprem sonrası 11 ili gezdim. Çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin yeni bir gelecek kurma konusunda adımlara ihtiyaçları var. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının da bu bölgede özel hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bugünkü ziyaretimiz de bu kapsamda olacak." dedi.

İlçedeki narenciye bahçelerini gezip üreticilerin sorunlarını dinleyen CHP Genel Başkan Yardımcıları Özçağdaş, Karasu ve Adem, daha sonra partilerinin Belen ilçe başkanlığını ziyaret etti.