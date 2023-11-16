Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, bir otomobili takibe aldı.

Aracı durdurarak arama yapan ekipler, 152,46 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Otomobilde bulunan E.K. ve M.K. gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden M.K. tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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