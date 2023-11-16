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        Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 20:07 Güncelleme: 16.11.2023 - 20:07
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        Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, bir otomobili takibe aldı.

        Aracı durdurarak arama yapan ekipler, 152,46 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Otomobilde bulunan E.K. ve M.K. gözaltına alındı.

        İşlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden M.K. tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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