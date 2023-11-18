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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Gürgen, Hatay'da konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, afet konutlarının teslimi için canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 17:55 Güncelleme: 18.11.2023 - 19:10
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Gürgen, Hatay'da konuştu:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, afet konutlarının teslimi için canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Gürgen, Yerinde Dönüşüm Projesi'nden yararlanan Ali Kunduz'un, Yayladağı ilçesi Leylekli Mahallesi'nde Yayladağı Belediyesince yaptırılan köy tipi afet konutunun temel atma törenine katıldı.

        Törende konuşan Gürgen, ilçenin projeye öncülük etmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

        Gürgen, depremzedelerin yanında olduklarını belirterek, "Burada son kişi de evinin anahtarını teslim alıncaya kadar canla başla çalışmaya devam edeceğiz, hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Herkese anahtarını teslim ettikten sonra Allah kısmet ederse huzur içerisinde buradan ayrılacağız." diye konuştu.

        Afetin sorunlarının el birliğiyle çözüleceğini dile getiren Gürgen, eskisinden daha güvenli şehirlere kavuşulacağını anlattı.

        Gürgen, üzüntüyü bir kenara bırakıp şehirleri ayağa kaldıracaklarını ifade ederek, "Allah kısmet ederse çok yakın zamanda Kırıkhan, Antakya, Defne ve Samandağ'da, her bir tarafta geniş alanların içerisindeki büyük projelerle bu şehri tekrar ayağa kaldırma imkanı bulacağız." dedi.

        - Konutun 45 günde tamamlanması hedefleniyor

        Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı da proje kapsamında ilk çelik yapılı köy tipi afet konutunun ilçede yapılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ise Yerinde Dönüşüm Projesi'nde vatandaşa her türlü desteği sağladıklarını, barınma probleminin en hızlı şekilde çözülmesi için belediyenin tüm birimlerinin çalıştığını vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Yalçın, temeli atılacak konutu 45 günde tamamlayarak hak sahibine teslim edeceklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından evin temelinin atıldığı törene AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Gayrimenkul Değerleme AŞ Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Öntürk de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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