Hatay'da bir otomobilde 4 bin saka kuşu ele geçirildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilinde 4 bin saka kuşu ele geçirilen sürücüye 5 milyon 600 bin lira ceza kesildi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilinde 4 bin saka kuşu ele geçirilen sürücüye 5 milyon 600 bin lira ceza kesildi.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Akbez Mahallesi'nde yaptığı yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada nesli tükenmekte olan 4 bin saka kuşu ele geçirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşlar için araç sürücüsü Suriye uyruklu kişiye 5 milyon 600 bin lira idari para cezası uyguladı.
Saka kuşları ekiplerce doğal yaşam ortamına salındı.
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