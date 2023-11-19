Hatay'da refüje çıkan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, otomobilin refüje çıkması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 31 HV 565 plakalı otomobil, Sarımazı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve araç içerisinde sıkışan sürücü ile araçtaki 4 kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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