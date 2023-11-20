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        Amanoslar'daki Çardak Yaylası sonbahar renklerine büründü

        Amanos Dağları'nın 1400 rakımdaki Çardak Yaylası'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:40 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:44
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        Amanoslar'daki Çardak Yaylası sonbahar renklerine büründü
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        Amanos Dağları'nın 1400 rakımdaki Çardak Yaylası'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendi.

        Hatay'ın Hassa ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki yayla, doğal güzellikleriyle sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden biri oldu.

        Yürüyüş yolları ve kırmızı çatılı yayla evleriyle öne çıkan Çardak'ta mevsimin renkleri, çoğunluğunu sedir ve çam ağaçlarının oluşturduğu bitki örtüsüne yansıdı.

        Yayladaki ağaçlar, kahverengi, sarı ve kırmızı tonlarını aldı.

        Amatör fotoğrafçıların da sıklıkla ziyaret ettiği bölgedeki güz güzellikleri, dronla kuş bakışı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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