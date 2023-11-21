İstanbul'dan Gazze'ye yürüyüş başlatan grup Hatay'a ulaştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkının yaşadığı zulme dikkati çekmek amacıyla İstanbul'dan Gazze'ye yürüyüş başlatan grup Hatay'a geldi.

Kadıköy'den "Hürlerin Yürüyüşü" adıyla 22 Ekim'de yürüyüşe geçen şair ve yazar Mehmet Akıncı ile arkadaşları, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi.

Akıncı, sınır kapısı önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Ekim'de 7 kişiyle Ayrılık Çeşmesi'nden başlattıkları yürüyüşleri sonunda Reyhanlı'ya ulaştıklarını söyledi.

İsrail'in yaptıklarını sürekli hatırlatacaklarını ifade eden Akıncı şöyle konuştu:

"Vahşetin olumlanması anlamına gelecek şekilde alışmaya dönüşmesi en büyük korkumuz. İnsanlar hemen her şeye alışıyorlar ve televizyonlarda artık bir skor gibi bu ölümler karşılanıyor. Bunun hiç de alelade hiç de normal olmadığını hatırlatmak için bu yürüyüşü göze aldık. 7 kişiyle yürüyüşe başladık, güzergah boyunca geçtiğimiz şehirlerden sembolik katılımlar oldu. Bunun sayısı bazen 20-30'u da buldu. İstanbul'dan ara ara gelip katılan kardeşlerimiz oldu. Çeşitli sebeplerle daimi kalamadılar. Sonuçta buraya 11 kişi ve yakın bir şehirden yine bize katılan 3-4 kardeşimiz oldu. Onlarla beraber bugüne ulaştık."

Akıncı, yürüyüşlerini Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sonlandırdıklarını ancak 5 kişiyle 4 gün boyunca burada nöbet tutacaklarını dile getirdi.

Grup adına basın bildirisini okuyan Hanife Genç ise İsrail'in Gazze'deki vahşetine karşı bir seferberlik çağrısı olarak başlattıkları yürüyüşü Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tamamladıklarını belirtti.

Amaçlarının Türkiye'deki tüm inananları harekete geçirmeye çağırmak olduğunu vurgulayan Genç, bu vahşet durduruluncaya kadar İsrail ve ABD politikalarına karşı yapılan ve yapılabilecek her şeyi önemsediklerini söyledi.