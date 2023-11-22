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        Altınözü'nde Filistinliler yararına kermes düzenlendi

        Altınözü Müftülüğü tarafından Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:51 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:34
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        Altınözü'nde Filistinliler yararına kermes düzenlendi
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        Altınözü Müftülüğü tarafından Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

        Altınözü Müftüsü Yahya Okşar, Yenişehir Mahallesi'nde organize edilen kermesin üç gün açık kalacağını belirtti.

        Kermesin açılışına Kaymakam Mehmet Sert, Belediye Başkanı Rıfat Sarı, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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