Altınözü'nde Filistinliler yararına kermes düzenlendi

Altınözü Müftülüğü tarafından Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

Altınözü Müftüsü Yahya Okşar, Yenişehir Mahallesi'nde organize edilen kermesin üç gün açık kalacağını belirtti.

Kermesin açılışına Kaymakam Mehmet Sert, Belediye Başkanı Rıfat Sarı, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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