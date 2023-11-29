Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Reyhanlı kara yolunda durdurdukları araçta arama yaptı.

Araçtaki 5 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden polis, şüpheli Z.E'yi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen Z.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yabancı uyruklular da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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