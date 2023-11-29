Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan İskenderun Meslek Yüksekokulunun yeni binasının temeli atıldı.

ODTÜ Eymir Kültür Vakfının desteğiyle, Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde yapılacak olan yüksekokulunun ilk etabının temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, meslek yüksekokulunun, 3 bine yakın öğrencisiyle köklü bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Okulun yeniden inşası için ODTÜ Eymir Kültür Vakfı ile çalışma yaptıklarını belirten Depci, "İnşallah inşa ettiğimiz binada öğrencilerimizle buluşacağımız açılış gününü de yapacağız." dedi.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

ODTÜ Eymir Kültür Vakfı Başkanı Ömer Kaymakçalan, 1 Ocak 2024'ten itibaren 25 öğrenciye de burs vereceklerini ifade ederek, "Bizlere kaliteli eğitim olanağı vererek bugünlere gelmemizi sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne borcumuzun bitmeyeceğini biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'e hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilk etabın temeli atıldı.

Programda, İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı öğretim görevlileri Daryna Trofimova, Olga Trofimova ve Valentyn Trofimov, müzik dinletisi sundu.

İskenderun Teknik Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu, depremlerde ağır hasar aldığı için kontrollü yıkılmıştı.