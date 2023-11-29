Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında Nergizli Mahallesi'nde A.H. ve İ.E.İ'nin ikametgahlarına operasyon düzenledi.

Ekipler adreslerde 3 kilo 597 gram takoz esrar, 242 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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